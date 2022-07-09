Kadıköy'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kadıköy'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

09.07.2022 15:40
Kadıköy'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kadıköy'de İETT aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kadıköy'de İETT aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kadıköy Göztepe Mahallesi Dr. Erkin Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinden caddeye giriş yapan 34 FDS 392 plakalı Citroen marka otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan34 RB 8417 Aydın S. kontrolündeki İETT aracıyla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ve otobüs içerisinde bulunan 2 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleriyse yaralı vatandaşları hastaneye kaldırdı.

Kaza esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafı otomobil sürücüsünün 'Dur' tabelasına uymadığını iddia etti.

Otobüste 2 yolcu yaralandı

Kazaya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Nazım Ayyıldız, "Buraya bir önlem alınması lazım. Ayrıca burada bulunan 'DUR' tabelasına uyulması lazım. Kadın sürücü, 'DUR' tabelasına uymayınca kaza meydana geldi. Otomobil sürücüsü kafasını çarptığı için hastaneye götürüldü. Otobüste 2 yolcu yaralandı. Bu tabelalara uyulsa kazalar yaşanmaz" dedi. - İSTANBUL

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İSTANBUL-KADIKÖY'DE İETT İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI İSTANBUL-KADIKÖY'DE İETT İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI Son dakika... İstanbul'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı Son dakika... İstanbul'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Göztepe Mahallesi, Kadıköy, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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