Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı; 4 yaralı (2) - Son Dakika

Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı; 4 yaralı (2)

KADIKÖY'de seyir halindeki İETT otobüsünün şoförünün kalp krizi geçirmesi sonucu, otobüs karşı şeritteki kaldırıma ve ardından da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçesine girdi.

KADIKÖY'de seyir halindeki İETT otobüsünün şoförünün kalp krizi geçirmesi sonucu, otobüs karşı şeritteki kaldırıma ve ardından da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçesine girdi. Kazada şoförle birlikte otobüs içindeki 4 yolcu da yaralandı. Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde Kadıköy istikametine ilerleyen İETT otobüsü saat 13.55'te karşı şeride geçti. Kaldırıma çıkan otobüs daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçesine girdi. Otobüs şoförü Orhan A.'nın (52) kalp krizi geçirmesi nedeniyle meydana geldiği öğrenilen kazada 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla şoför ve diğer 4 yaralı hastanelere kaldırıldı. KAZA GÜVENLİK KAMERASI Otobüsün kaldırımda ilerlemesi ve sanat merkezinin bahçesine girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.



Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 03:34

Kaynak: DHA

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