Kadıköy'de İETT otobüsü minibüse çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kadıköy'de, İBB'ye bağlı İstanbul Otobüs AŞ otobüsü, trafik ışıklarında duracağı sırada önünde bulunan bir minibüse çarptı. Kazada minibüs şoförü hafif yaralandı.



Kaza, Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Evlendirme Dairesi'nin karşısında bulunan trafik ışıklarında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki 34 BG 12 plakalı minibüsün aniden durması sonucu arkasında bulunan İBB'ye bağlı İstanbul Otobüs AŞ otobüsü minibüse arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle minibüs şoförü Cengiz Kocagöz (40) hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan minibüs şoförü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan minibüs ve otobüste maddi hasar meydana geldi.



"Duramadım, mesafe kısaydı"



Otobüs şoförü, "Yağmur yeni yağmaya başlamıştı. Kırmızı yanınca arkadaş aniden durdu. Sağ tarafta motosikletli arkadaşlar vardı. Ben duramadım, mesafe kısaydı. Arkadan vurdum. Sürat, 30-40 kilometre civarındaydı. Şoför emniyet kemeri takmadığı için beli ağrımış. Muayene için hastaneye götürüldü" dedi.



Kazada hafif yaralanan minibüs şoförü Cengiz Kocagöz'ün bir arkadaşı ise "Işıklarda dururken otobüs arkadan çarpmış. Yaralı hastaneye kaldırıldı" diye konuştu. - İSTANBUL