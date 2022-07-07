İstanbul'un Kadıköy ilçesi Koşuyolu Mahallesinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. İki yolun birleştiği noktada yaşanan kazaya ilişkin güvenlik görüntüsü kayıtları da ortaya çıktı.
Korkutan kazanın görüntülerinde, hızla gelen aracın diğer yoldan gelen otomobil ile çarpıştığı anlar yer alıyor. Araçlardan biri çarpmanın etkisiyle sokaktaki duvara çarpıyor. Çıkan sesle birlikte çevredeki vatandaşlar da sürücüler de büyük korku yaşadı.
Kazada şans eseri sürücüler ve araçtaki yolcular yara almadı. Çarpışma esnasında aracın çarptığı duvarın önünden geçen bir vatandaş ise saniyelerle kurtuldu.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kadıköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yürekleri ağza getiren kazada sarsılan araç duvara tosladı - Son Dakika