Kadıköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yürekleri ağza getiren kazada sarsılan araç duvara tosladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yürekleri ağza getiren kazada sarsılan araç duvara tosladı

07.07.2022 10:34

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Koşuyolu Mahallesi'nde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada araçlardan biri çarpışmanın etkisiyle duvara toslarken olayda kimsenin yaralanmaması sevindiren bir gelişme oldu.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Koşuyolu Mahallesinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. İki yolun birleştiği noktada yaşanan kazaya ilişkin güvenlik görüntüsü kayıtları da ortaya çıktı.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Korkutan kazanın görüntülerinde, hızla gelen aracın diğer yoldan gelen otomobil ile çarpıştığı anlar yer alıyor. Araçlardan biri çarpmanın etkisiyle sokaktaki duvara çarpıyor. Çıkan sesle birlikte çevredeki vatandaşlar da sürücüler de büyük korku yaşadı.

SON ANDA KURTULDU

Kazada şans eseri sürücüler ve araçtaki yolcular yara almadı. Çarpışma esnasında aracın çarptığı duvarın önünden geçen bir vatandaş ise saniyelerle kurtuldu.

YORUMLAR
500
İstanbul'dan tatil göçü! Trafik çilesi 1 gün önceden başladı İstanbul'dan tatil göçü! Trafik çilesi 1 gün önceden başladı Son dakika haberi | Sarallar Operasyonu Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi Son dakika haberi | Sarallar Operasyonu Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Koşuyolu, İstanbul, Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yürekleri ağza getiren kazada sarsılan araç duvara tosladı - Son Dakika


Son Dakika
10:34 Kom'un önemli operasyonuyla suç örgütlerine silah satan kişiler tutuklandı!
10:34 Kadıköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yürekleri ağza getiren kazada sarsılan araç duvara tosladı
10:30 Tosunu yiyen devasa ayı dronu görünce kaçtı! Renkli görüntüler ortaya çıktı
10:15 Fenerbahçe'den Edinson Cavani hamlesi! İstanbul'a geldi
10:06 Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek
10:05 Araç sahiplerini sevindiren haber! Bu gece yarısından itibaren motorine büyük indirim
10:01 Bakan Bozdağ'ın imzaladığı genelge başsavcılıklara gönderildi: Cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak
09:58 Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in başı dertte! Çocuğunun annesinden nafaka davası
09:56 Kıskanç koca dehşeti! Önce rehin aldı sonra yakalandı, serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı
09:30 Şenol Güneş kendisini şikeyle suçlayan Erman Toroğlu'nun daha az konuşmasını talep etmişti! Ağzına bant yapıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 10:45:30. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Yürekleri ağza getiren kazada sarsılan araç duvara tosladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement