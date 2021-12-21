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Son Dakika | Kadıköy'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika | Kadıköy'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

21.12.2021 13:15

Son dakika haberi... Kadıköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kadıköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Mahallesi'ndeki bir restoranda dün akşam saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgada Ziya Bandırmalıoğlu ve Nihat Şahin ile 4 kişi silahla yaralandı.

Olayda ağır yaralanan Bandırmalıoğlu ve Şahin hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 4 kişinin tedavisi sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Son Dakika | Kadıköy'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son Dakika | Kadıköy'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son Dakika | Kadıköy'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son Dakika | Kadıköy'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Nihat Şahin, Fenerbahçe, Kadıköy, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kadıköy'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Kadıköy'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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