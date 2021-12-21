Kadıköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Mahallesi'ndeki bir restoranda dün akşam saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgada Ziya Bandırmalıoğlu ve Nihat Şahin ile 4 kişi silahla yaralandı.
Olayda ağır yaralanan Bandırmalıoğlu ve Şahin hayatını kaybetti.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 4 kişinin tedavisi sürüyor.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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