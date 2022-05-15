Kadıköy'de iki motosikleti kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kadıköy'de iki motosikleti kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

15.05.2022 07:28
Kadıköy'de iki motosikleti kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kadıköy'de 2 motosikleti kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy'de 2 motosikleti kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Caferağa Mahallesi Moda Caddesi ile Cemal Süreya Sokağı'nda park halindeki iki motosikletin yandığı ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında motosikletlerden biri kullanılamaz hale gelirken diğerinde hasar oluştu.

Moda Caddesi'nde kundaklanan motosikletten sıçrayan alevler nedeniyle yanında bulunan otomobilde ve trafoda da hasar oluştu.

Öte yandan şüphelinin, o bölgede bulunan bir yer altı çöp konteynerini de ateşe verdiği öğrenildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheliyi tespit ederek kısa sürede yakaladı.

Şüpheli hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Kadıköy'de iki motosikleti kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Kadıköy'de iki motosikleti kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Kadıköy'de iki motosikleti kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Kadıköy'de iki motosikleti kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Kadıköy'de iki motosikleti kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

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İtfaiye, Kadıköy, Polis, Moda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de iki motosikleti kundakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika


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