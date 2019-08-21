KADIKÖY'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 3 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - KADIKÖY'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde meydana geldi. 34 ZK 0642 plakalı otomobiliyle caddede ilerleyen Zeki Yakupoğlu, ışıklardan sola dönmek istediği sırada karşıdan gelen Fehmi Araz yönetimdeki 34 UC 2732 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cadde tabelası devrilirken, otomobil sürücüleri ile birlikte Araz'ın yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan kazazedelerin yardımına koşarken, bir yandan da sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerden çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobiller ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulans içerisinde tedavi altına alınan yaralılar

-Yaralıların ambulansla hastaneye gitmesi

-Kaza yeri

- İtfaiye ve trafik polislerin çalışması

-Otomobillerden detaylar

-Çevredeki vatandaşlar

-Kaza da devrilen cadde tabelası

-Genel ve detaylar