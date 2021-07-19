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KADIKÖY'DE İKİ OTOMOBİL KUNDAKLANDI - Son Dakika

KADIKÖY'DE İKİ OTOMOBİL KUNDAKLANDI

19.07.2021 22:55

Haber-KameraMustafa ESEN İSTANBUL DHAKadıköy'de park halinde bulunan 2 otomobil, kundaklanarak yakıldı.

Haber-KameraMustafa ESEN İSTANBUL DHA

Kadıköy'de park halinde bulunan 2 otomobil, kundaklanarak yakıldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, apartman sakinleri büyük panik yaşadı.

Olay, Göztepe Mahallesi Evsen Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın otoparkında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Apartmanın otoparkına giren kimliği belirsiz bir kişi, otoparkta bulunan 2 otomobili ateşe vererek uzaklaştı. Otomobiller alevlere teslim olurken, apartmanda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yaşanan kundaklamanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Görgü şahitlerinden bilgi alan ekipler, otomobilleri yakan kişi ile ilgili araştırma başlattı. Öte yandan, bir hafta önce de benzeri bir kundaklama girişiminin olduğu öğrenildi.

KADIKÖY'DE İKİ OTOMOBİL KUNDAKLANDI
KADIKÖY'DE İKİ OTOMOBİL KUNDAKLANDI
KADIKÖY'DE İKİ OTOMOBİL KUNDAKLANDI
KADIKÖY'DE İKİ OTOMOBİL KUNDAKLANDI

Otomobil, Kadıköy, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE İKİ OTOMOBİL KUNDAKLANDI - Son Dakika


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