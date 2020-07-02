Kadıköy'de ikinci alzaymır merkezi açılıyor - Son Dakika

Kadıköy'de ikinci alzaymır merkezi açılıyor

Kadıköy Belediyesi'nin "19 Mayıs Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi"nin ardından Göztepe'de hizmete girecek olan Kadıköy'ün ikinci alzaymır merkezinin hazırlıkları tamamlandı.

Kadıköy Belediyesi'nin "19 Mayıs Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi"nin ardından Göztepe'de hizmete girecek olan Kadıköy'ün ikinci alzaymır merkezinin hazırlıkları tamamlandı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle açılışı ertelenen "Göztepe Sosyal Hizmet ve Alzheimer Merkezi"nden, Kadıköy'de ikamet eden 1. ve 2. evre alzaymır hastaları ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Göztepe Mahallesi'nde yer alan 3 katlı tarihi bir bina kiralanarak "Sosyal Hizmet ve Alzheimer Merkezi" olarak düzenlendi. Pandemi nedeniyle açılışı ertelenen alzaymır merkezi, Kadıköy'de ikamet eden, hastalığın 1 veya 2'nci evresinde olan 100 alzaymır hastasına hizmet verecek. Hastalarının tüm gün yararlanabilecekleri alzaymır merkezinde, tıbbı bakım hizmeti yer almayacak.


Göztepe'deki binanın bir kısmı ise Sosyal Hizmet Merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Merkezde sosyo-ekonomik ihtiyaç sahibi gruplara yönelik psiko-sosyal destek, sosyo-ekonomik destek, psikolojik danışmanlık, güçlendirme hizmeti veriliyor, atölye ve eğitim çalışmaları yapılıyor.


Açıklamada, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Pandemi süreci boyunca evlerinden çıkamayan, 65 yaş üstü bireylerin sıcak yemek, ilaç ve yiyecek alışverişi taleplerini karşıladık. Göztepe Alzheimer Merkezi ile Kadıköy'de ikamet eden, 100 hastaya hizmet vereceğiz. Merkezimiz sayesinde hastalar ve hasta yakınlarının hem yaşam kalitesi artacak hem de verimli zaman geçirecekler. Salgın nedeniyle açılışımızı ertelemiştik. Sosyal Hizmet Merkezimiz hizmet vermeye başladı. Alzheimer Merkezi de en kısa zamanda son düzenlemeleri yaparak hizmet vermeye başlayacak."

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de ikinci alzaymır merkezi açılıyor - Son Dakika

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