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Kadıköy'de ilginç anlar: 'Ben Superman'im' dedi, kafedeki masanın üzerine uçtu - Son Dakika

Kadıköy'de ilginç anlar: 'Ben Superman'im' dedi, kafedeki masanın üzerine uçtu

16.12.2021 10:48

Kadıköy'de ilginç anlar: 'Ben Superman'im' dedi, kafedeki masanın üzerine uçtu Superman, Kadıköy'de ortalığı birbirine kattı Kadıköy'de bir vatandaş 'Ben Superman'im' diyerek bir kafede oturan müşterilerin masalarına atladı.

Kadıköy'de ilginç anlar: 'Ben Superman'im' dedi, kafedeki masanın üzerine uçtu

Superman, Kadıköy'de ortalığı birbirine kattı

İSTANBUL - Kadıköy'de bir vatandaş 'Ben Superman'im' diyerek bir kafede oturan müşterilerin masalarına atladı. Müşterilerle birlikte yere düşen şahıs yerde süründükten sonra koşarak uzaklaştı. Yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü gece saat 02.30 sıralarında Kadıköy'deki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, müşterilerin mekanda yoğun olduğu esnada sokak üzerinden koşarak gelen bir şahıs, 'Ben Superman'im' diye bağırarak müşterilerin oturduğu masanın üzerine atladı. Masada oturan müşterilerle birlikte yere düşen şahıs bir süre yerden kalkamayarak sürüklendi. Şahıs daha sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

Yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Masaların üzerine atladı"

Yaşanan olay sonrası konuşan işletme personeli, "Biz o esnada normal çalışmamızı sürdürüyorduk. Arkadaşın biri yukarıdan koşarak 'Ben Superman'im' diyerek masaların üzerine atladı. Yere düştükten sonra biraz daha zıpladı. Sonra kaçarak uzaklaştı. Biz de ne olduğuna şaşırdık. Bir anda garip geldi. Arkadaş sanırım bir an Superman olduğunu düşündü. Buralarda biraz doz kaçınca böyle şeyler yaşanabiliyor" diye konuştu.

Kadıköy'de ilginç anlar: 'Ben Superman'im' dedi, kafedeki masanın üzerine uçtu
Kadıköy'de ilginç anlar: 'Ben Superman'im' dedi, kafedeki masanın üzerine uçtu
Kadıköy'de ilginç anlar: 'Ben Superman'im' dedi, kafedeki masanın üzerine uçtu
Kadıköy'de ilginç anlar: 'Ben Superman'im' dedi, kafedeki masanın üzerine uçtu

Superman, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de ilginç anlar: 'Ben Superman'im' dedi, kafedeki masanın üzerine uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de ilginç anlar: 'Ben Superman'im' dedi, kafedeki masanın üzerine uçtu - Son Dakika
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