Kadıköy'de ilginç anlar: Otomobilin üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar - Son Dakika
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Kadıköy'de ilginç anlar: Otomobilin üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar

27.05.2022 15:37

Kadıköy'de park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç parçası devrildi.

Kadıköy'de park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç parçası devrildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları esnasında yoldan geçen vatandaşlar, devrilen ağaçtaki dutları toplamaya çalıştı. Polis ekiplerinin uyarısıyla vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı.

Olay, Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Rıfkı Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan araç üzerine ağaç parçası devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise ağacı araç üzerinden kaldırmak için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde çalışma yürüttüğü esnada sokaktan geçen vatandaşlar, araç üzerine düşen ağaç parçasındaki dutları topladı. Vatandaşlar polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

"Millet dut toplamaya başladı"

Yaşanan olay sonrası konuşan çevre sakinlerinden Ertuğrul Cebesoy, "Ağaç sanırım yükünü taşıyamayarak yola düştü. Ağaç parçasının düştüğü araç biraz zarar gördü. O esnada bedava dutu gören millet dut toplamaya başladı" diye konuştu.

Kadıköy'de ilginç anlar: Otomobilin üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar
Kadıköy'de ilginç anlar: Otomobilin üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar
Kadıköy'de ilginç anlar: Otomobilin üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar
Kadıköy'de ilginç anlar: Otomobilin üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar

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Kaynak: İHA

Kadıköy, İtfaiye, Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

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