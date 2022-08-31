KADIKÖY'DE ESKİ EŞİNİN İKİ ARKADAŞINI BIÇAKLADI;  3 SAATTE SONUNDA GÖZALTINA ALINDI

KADIKÖY'de İlhan A., bir süre önce boşandığı Melike Ö.'nün iki arkadaşını bıçakla yaraladıktan sonra kendisini eve kilitledi. Hastaneye kaldırılan iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken İlhan A. 3 saat süren ikna çabalarından sonra gözaltına alındı.

Olay, Suadiye Mahallesi Kurudere Sokak üzerinde bulunan bir evde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Haziran ayında boşandıkları öğrenilen İlhan A., eski eşiyle daha önce birlikte yaşadıkları eve geldi. Burada eski eşi Melike Ö.'nün, iki arkadaşıyla eşya taşırken gören İlhan A. müdahalede bulundu.