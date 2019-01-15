Kadıköy'de İnşaat Çalışması Sırasında Vinç Devrildi

Kadıköy'de inşaat çalışması sırasında vinç devrildi Adeta şaha kalkan vinci kurtarma çalışmaları sürüyorİSTANBUL - Kadıköy'deki Suadiye Mahallesi'nde devam eden inşaat çalışması sırasında vinç devrildi.

Kadıköy'de inşaat çalışması sırasında vinç devrildi

Adeta şaha kalkan vinci kurtarma çalışmaları sürüyor



İSTANBUL - Kadıköy'deki Suadiye Mahallesi'nde devam eden inşaat çalışması sırasında vinç devrildi. Tuğlaların kaldırıldığı sırada devrilerek adeta şaha kalkan vinç, ana yol ile inşaat arasındaki boşluğa düştü. Vinci düştüğü yerden kurtarmak için başka bir vinç getirildi.

Suadiye Mahallesi'ndeki Suyanı Sokak'ta devam eden inşaat çalışması sırasında bir vinç, aşırı yükleme nedeniyle dengesini kaybetti. Tuğla yüklendiği sırada dengesini kaybederek adeta şaha kalkan vinç, sokak ile inşaat alanı arasındaki boşluğa düştü. İŞ makinesini kaldırmak için olay yerine başka bir vinç getirildi.

Devrilen vincin operatörü Seçkin Koçyiğit, "Çalışma yapıyorduk. Gördüğünüz tuğlaları kaldırırken, dengesiz kaldırmadan dolayı bu hale geldi. Çok şükür hiç kimseye bir şey olmadı. Kimsenin yaklaşmaması için önlemini önceden almıştık. Boşluğa geldi" diye konuştu.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Uzun Yıllar Yöneticilik Yaptıktan Sonra Kravattan Sıkıldı, Memleketine Dönüp Keçi Çiftliği Kurdu

Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi

Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı

Gerdek Gecesi Eşinden Dayak Yiyen Merve Öğretmen, Hikayesiyle Kan Dondurdu