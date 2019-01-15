Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de İnşaat Çalışması Sırasında Vinç Devrildi

Kadıköy'de İnşaat Çalışması Sırasında Vinç Devrildi

27 dakika önce

Kadıköy'de inşaat çalışması sırasında vinç devrildi Adeta şaha kalkan vinci kurtarma çalışmaları sürüyorİSTANBUL - Kadıköy'deki Suadiye Mahallesi'nde devam eden inşaat çalışması sırasında vinç devrildi.

Kadıköy'de inşaat çalışması sırasında vinç devrildi
Adeta şaha kalkan vinci kurtarma çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Kadıköy'deki Suadiye Mahallesi'nde devam eden inşaat çalışması sırasında vinç devrildi. Tuğlaların kaldırıldığı sırada devrilerek adeta şaha kalkan vinç, ana yol ile inşaat arasındaki boşluğa düştü. Vinci düştüğü yerden kurtarmak için başka bir vinç getirildi.
Suadiye Mahallesi'ndeki Suyanı Sokak'ta devam eden inşaat çalışması sırasında bir vinç, aşırı yükleme nedeniyle dengesini kaybetti. Tuğla yüklendiği sırada dengesini kaybederek adeta şaha kalkan vinç, sokak ile inşaat alanı arasındaki boşluğa düştü. İŞ makinesini kaldırmak için olay yerine başka bir vinç getirildi.
Devrilen vincin operatörü Seçkin Koçyiğit, "Çalışma yapıyorduk. Gördüğünüz tuğlaları kaldırırken, dengesiz kaldırmadan dolayı bu hale geldi. Çok şükür hiç kimseye bir şey olmadı. Kimsenin yaklaşmaması için önlemini önceden almıştık. Boşluğa geldi" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:27 Kaynak: İHA

Suadiye, Kadıköy, 3. Sayfa
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