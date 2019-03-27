Kadıköy'de İnşaat Halindeki Gökdelende Yangın (1) - İstanbul

Kadıköy'de inşaat halindeki çok katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kadıköy'de inşaat halindeki çok katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Alınan bilgiye göre, Eğitim Mahallesi Hızırbey Caddesi'ndeki inşaat halindeki gökdelende henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kadıköy'de İnşaat Halindeki Gökdelende Yangın Çıktı

Gramla Satılan Isparta'nın Gül Yağı, Altınla Yarışıyor

Son Dakika! BDDK'tan Kuyumcular İçin Taksit Düzenlemesi

Otomobilinde Ölü Bulunan Kadın Muhtarın Kızı Merve, Aday Oldu