Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de İnşaat Halindeki Gökdelende Yangın (1) - İstanbul

Kadıköy'de İnşaat Halindeki Gökdelende Yangın (1) - İstanbul

1 saat önce

Kadıköy'de inşaat halindeki çok katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kadıköy'de inşaat halindeki çok katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Eğitim Mahallesi Hızırbey Caddesi'ndeki inşaat halindeki gökdelende henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:31 Kaynak: AA

İtfaiye, Kadıköy, Güncel
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