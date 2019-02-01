Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de İnşaat Paravanları Bir Otomobilin Üzerine Devrildi

Kadıköy'de İnşaat Paravanları Bir Otomobilin Üzerine Devrildi

1 saat önce

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - KADIKÖY'de bir inşaatın çevresindeki tahta paravanlar rüzgarın etkisiyle bir otomobilin üzerine devrildi.

Kadıköy'de İnşaat Paravanları Bir Otomobilin Üzerine Devrildi, System.String[]
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - KADIKÖY'de bir inşaatın çevresindeki tahta paravanlar rüzgarın etkisiyle bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar meydana gelirken itfaiye ekibi çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:27 Kaynak: DHA

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