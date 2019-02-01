Kadıköy'de İnşaat Paravanları Bir Otomobilin Üzerine Devrildi
1 saat önce
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - KADIKÖY'de bir inşaatın çevresindeki tahta paravanlar rüzgarın etkisiyle bir otomobilin üzerine devrildi.
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
- KADIKÖY'de bir inşaatın çevresindeki tahta paravanlar rüzgarın etkisiyle bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar meydana gelirken itfaiye ekibi çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:27 Kaynak: DHA
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