Kadıköy'de İnşaat Paravanları Otomobilin Üzerine Devrildi

Kadıköy'de bir inşaatın çevresindeki tahta paravanların şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerine devrildiği otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kadıköy'de bir inşaatın çevresindeki tahta paravanların şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerine devrildiği otomobilde maddi hasar meydana geldi.



Alınan bilgiye göre Caddebostan Mahallesi Demirağa Çıkmazı Sokak üzerindeki bir inşaatın tahta paravanları, şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki 34 EH 5807 plakalı aracın üzerine devrildi.



Olayı gören mahalle sakinleri, durumu polis ve yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı.



Araçta, maddi hasar meydana geldi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi

Alkollü Dede, Torununu Yanan Sobaya Attı

Boşanma Aşamasındaki Kocasının İş Yerini Yaktı! O Anlar Kamerada

CHP Kulislerinin Nabzını Tutan İsim Yazdı: Şerdil Dara Odabaşı'nın Adaylığı Hukuken Düştü