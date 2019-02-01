Kadıköy'de İnşaat Paravanları Otomobilin Üzerine Devrildi
1 saat önce
Kadıköy'de bir inşaatın çevresindeki tahta paravanların şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerine devrildiği otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kadıköy'de bir inşaatın çevresindeki tahta paravanların şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerine devrildiği otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre Caddebostan Mahallesi Demirağa Çıkmazı Sokak üzerindeki bir inşaatın tahta paravanları, şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki 34 EH 5807 plakalı aracın üzerine devrildi.
Olayı gören mahalle sakinleri, durumu polis ve yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı.
Araçta, maddi hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:09 Kaynak: AA
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