Kadıköy'de bir inşaatta iskele çöktü; 3 işçi yaralandı - Son Dakika

Kadıköy'de bir inşaatta iskele çöktü; 3 işçi yaralandı

Kadıköy'de bir inşaatta iskele çöktü.

Kadıköy'de bir inşaatta iskele çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 11.30 sıralarında Caddebostan İskele Sokakta meydana geldi. Sokaktaki inşaatta iskelede çalışan işçiler iskelenin çökmesi ile yaklaşık 10 metreden düştü. Arkadaşlarının yere düştüğünü gören diğer işçiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri ise çevre güvenliğini alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Düşen işçilerden 2'si hafif şekilde yaralanırken,1 işçi ağır yaralandı. Hafif yaralanan işçiler itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa verildi. Ağır yaralanan işçi için itfaiye ekipleri işçinin düştüğü yere indi. Ekipler yaralı işçiyi sedyeye bağlayarak vinç yardımıyla yukarı çıkardı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda yaralı işçi kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Kazanın olduğu ve 3 işçinin yaralandığı şantiye belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Konu ile ilgili açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan; "Bodrum katında izolasyon yapılırken iskele çöküyor. 3 işçi yaralanıyor. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Hayati tehlikelerini olmadığı söyleniyor" dedi.

(Metin Başar/İHA)

Kadıköy'de bir inşaatta iskele çöktü; 3 işçi yaralandı
Kadıköy'de bir inşaatta iskele çöktü; 3 işçi yaralandı
Kadıköy'de bir inşaatta iskele çöktü; 3 işçi yaralandı
Kadıköy'de bir inşaatta iskele çöktü; 3 işçi yaralandı
Kadıköy'de bir inşaatta iskele çöktü; 3 işçi yaralandı
Kadıköy'de bir inşaatta iskele çöktü; 3 işçi yaralandı
Kadıköy'de bir inşaatta iskele çöktü; 3 işçi yaralandı
Kadıköy'de bir inşaatta iskele çöktü; 3 işçi yaralandı
Kadıköy'de bir inşaatta iskele çöktü; 3 işçi yaralandı
Kadıköy'de bir inşaatta iskele çöktü; 3 işçi yaralandı
Kadıköy'de bir inşaatta iskele çöktü; 3 işçi yaralandı
Kadıköy'de bir inşaatta iskele çöktü; 3 işçi yaralandı
Kadıköy'de bir inşaatta iskele çöktü; 3 işçi yaralandı

Cengiz Çoban, Caddebostan, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de bir inşaatta iskele çöktü; 3 işçi yaralandı - Son Dakika

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