Kadıköy'de inşaatta istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu - Son Dakika
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Kadıköy'de inşaatta istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu

18.04.2022 20:25
Kadıköy'de inşaatta istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu

Kadıköy'de bir inşaat sahasında istinat duvarının çökmesi sonucu göçük meydana geldi.

Kadıköy'de bir inşaat sahasında istinat duvarının çökmesi sonucu göçük meydana geldi. İnşaat sahasının yanında bulunan 5 katlı bina tahliye edilirken, alan havadan görüntülendi.

Olay, Kadıköy Kozyatağı Şemsettin Günaltay Caddesi'nde bir inşaat alanında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat çalışması esnasında inşaat sahasında istinat duvarının çökmesi sonucu göçük meydana geldi. Olayı gören inşaat işçileri 112'yi aradı. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Göçüğün oluştuğu alanın yan tarafında bulunan 5 katlı bina tahliye edilirken, göçük altında kimsenin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

İstinat duvarının çökmesiyle göçüğün oluştuğu inşaat alanı havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kadıköy'de inşaatta istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu
Kadıköy'de inşaatta istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu
Kadıköy'de inşaatta istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu

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Kadıköy, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de inşaatta istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de inşaatta istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu - Son Dakika
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