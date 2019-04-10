Kadıköy'de İnşaatta Üzerine Demir Profil Düşen İşçi Yaralandı
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Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKadıköy'de inşatta çalışan işçinin omzuna demir profil düşmesi sonucu yaralandı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:23 Kaynak: DHA
Kadıköy'de inşatta çalışan işçinin omzuna demir profil düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı işçi, yaklaşık 5 metreden itfaiyenin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe Mahallesi, Lalezar sokakta bulunan inşaat alanında çalışan Doğan Güner isimli işçinin üzerine saat 11.30 sıralarında demir profil düştü. Omuzundan yaralanan işçiyi gören mesai arkadaşları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı işçiye ilk müdahale düştüğü yerde yapıldı. Sedyeye bağlanan Güner, vinçle yukarıya çekilerek, ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle inşaatta çalışma sonlandırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-İnşaattan görüntü
-İşçinin görüntüsü
-Kurtarma çalışmaları
-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
-İşçinin kurtarılması
-Ambulansa konması
-Diğer işçilerden görüntü
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