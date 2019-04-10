Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de İnşaatta Üzerine Demir Profil Düşen İşçi Yaralandı

Kadıköy'de İnşaatta Üzerine Demir Profil Düşen İşçi Yaralandı

1 saat önce

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA-KADIKÖY'de inşatta çalışan işçinin omzuna demir profil düşmesi sonucu yaralandı.

Kadıköy'de İnşaatta Üzerine Demir Profil Düşen İşçi Yaralandı, System.String[]
Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA-KADIKÖY'de inşatta çalışan işçinin omzuna demir profil düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı işçi, yaklaşık 5 metreden itfaiyenin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe Mahallesi, Lalezar sokakta bulunan inşaat alanında çalışan Doğan Güner isimli işçinin üzerine saat 11.30 sıralarında demir profil düştü. Omuzundan yaralanan işçiyi gören mesai arkadaşları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı işçiye ilk müdahale düştüğü yerde yapıldı. Sedyeye bağlanan Güner, vinçle yukarıya çekilerek, ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle inşaatta çalışma sonlandırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:41 Kaynak: DHA
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