Son Dakika | İnsanlık dışı görüntü: Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti - Son Dakika
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Son Dakika | İnsanlık dışı görüntü: Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti

22.03.2022 15:19
Son Dakika | İnsanlık dışı görüntü: Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti

Son dakika habere göre Kadıköy'de yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadının yabancı uyruklu bakıcısı tarafından feci şekilde darp edildiği ortaya çıktı.

Kadıköy'de yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadının yabancı uyruklu bakıcısı tarafından feci şekilde darp edildiği ortaya çıktı. İyi hal indirimiyle 4 yıl 2 ay hapse çarptırılan bakıcı, kararla birlikte tahliye edildi. Ailenin avukatı ise, "Sanık şu anda Türkiye'de. Başka ailelerin de canını yakmasın diye uyarıyoruz. Çok dikkat etmek gerekir. İnsanların canı gibi sevdikleri annelerini babalarını bakımına terk ettikleri kişiyi iyi tanımaları lazım" dedi.

Korkunç olay, Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Alzheimer hastası 80 yaşındaki M.K.D., Türkmenistanlı uyruklu bakıcısı M.S.A. tarafından günlerce darp edildi. Dört yıldır yaşlı kadının bakıcılığını yaptığı öğrenilen kadın, yaşlı kadını saçlarından çekip sürükledi, boğazını sıkıp boğmaya çalıştı. Çığlıklarına rağmen yaşlı kadının yüzüne tokat atan bakıcı, vücuduna yumruk atarak yaşlı kadını darp etti.

Annesinin vücudundaki morlukları fark eden yaşlı kadının kızı H.U., annesini hemen doktora götürdü. Doktor, morlukların basit bir çarpma olmadığını, darp edilmiş olduğunu söyledi. Eve gizli kamera yerleştiren H.U., görüntüleri izleyince hayatının şokunu yaşadı.

Bakıcının annesine işkence ettiğini gören kadın, darp raporu alarak bakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şüpheli M.S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.S.A. hakkında "Beden bakımından kendini savunamayacak kişiye eziyet' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

"KENDİME HAKİM OLAMADIM"

Anadolu 62. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk celsede davayı karara bağladı. Karar duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık M.S.A., "Bakım gittikçe zorlaştı. Bundan dolayı da kendime hakim olamadım. Pişmanım" diyerek kendini savundu. Mahkeme, sanık M.S.A.'yı "Beden bakımından kendini savunamayacak kişiye eziyet' suçundan" önce 5 yıl hapis cezası verdi. Cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, sanığı 4 yıl 2 ay hapse çarptırdı. Kararla birlikte sanığın tahliyesine hükmedildi.

YAŞLI KADININ AĞZINI BATTANİYE İLE KAPATIP TOKAT ATMIŞ

Darp edilen yaşlı kadının ailesinin avukatı Celal Ülgen, "Aile önce 80 yaşında bakıma muhtaç kişinin boynunda morluk olduğunu fark ediyor. Doktor bu morluğun basit bir çarpma olmadığını mutlaka darp edilmiş olduğunu söylüyor. Bu işin izlenmesi gerektiğini söylüyor. Eve kamera koyuyorlar. Kamerada bakıcının şiddet uyguladığını, kadının kafasını duvarlara çarptığını, ağzını battaniye ile kapattığını, küfrettiğini, tokat attığını görüyorlar" dedi.

"BAŞKALARININ DA CANINI YAKMASIN DİYE UYARIYORUZ"

Sanığın 5 yıl hapse mahkum edildiğini edildiğini belirten avukat Ülgen, "Şu anda Türkiye'de. Başka ailelerin de canını yakmasın diye uyarıyoruz. Çok dikkat etmek gerekir gerçekten. İnsanların canı gibi sevdikleri annelerini babalarını bakımına terk ettikleri kişiyi iyi tanımaları ve araştırmaları lazım. Kimseye güvenmemeleri gerekir, artık onu görüyoruz" diye konuştu.

(Aykut Zor - Gamze Erdemir - Enes Şamil Gönenç/ İHA)

Son Dakika | İnsanlık dışı görüntü: Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti
Son Dakika | İnsanlık dışı görüntü: Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti
Son Dakika | İnsanlık dışı görüntü: Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti
Son Dakika | İnsanlık dışı görüntü: Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti
Son Dakika | İnsanlık dışı görüntü: Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti
Son Dakika | İnsanlık dışı görüntü: Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti
Son Dakika | İnsanlık dışı görüntü: Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti
Son Dakika | İnsanlık dışı görüntü: Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti
Son Dakika | İnsanlık dışı görüntü: Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti
Son Dakika | İnsanlık dışı görüntü: Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti
Son Dakika | İnsanlık dışı görüntü: Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İnsanlık dışı görüntü: Bakıcısı, 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadını öldüresiye darp etti - Son Dakika


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