Kadıköy'de insansız tekne 'Doris' deniz üstünden çöp toplayacak - Son Dakika

İnsansız deniz temizleme aracı Denizatı 'Doris' Kadıköy Caddebostan sahilinde ilk kez denizle buluşacak. Karadan verilen komutlarla deniz yüzeyini temizleyecek insansız tekne 'Doris', deniz kirliliğinin de haritasını çıkaracak. 'Doris'in yüzey çalışmasına, balıkadamlar da denizaltında yaptıkları temizlikle destek verecek.

Kadıköy Belediyesi tarafından desteklenen IWROBOTX adlı girişim tarafından geliştirilen otonom deniz temizleme aracı 'Doris', 22 Ağustos'da Kadıköy Caddebostan Sahili'nde düzenlenen test sürüşü ile denizle buluşacak. Yapay zeka destekli sesli komut sistemiyle ilerleyen ve insansız çalışan deniz robotu, deniz yüzeyindeki atıkları toplayacak. Çöpleri cinsine göre kategorize edebilen Doris, atık verilerini internet ortamına aktararak rapor haline getirebiliyor. 10 gün boyunca Kadıköy sahillerinde, test sürüşü yapacak olan Doris, Kadıköy'de deniz kirliliğinin haritasını da çıkaracak.

Denizatı 'doris' nedir?

Otonom Seviye-5 Deniz Temizleme aracının adı, mitolojilerde denizin saflığını ve temizliğini sembolize eden deniz tanrıçası 'Doris'ten geliyor. Doris, görüntü işleme ve yapay zeka algoritmaları kullanarak deniz yüzeyindeki atıkları tanır, toplar, kategorize eder ve bu atık verilerini internet ortamına aktarıp rapor olarak hazırlar. Çevreden aldığı görüntüler ile lokasyon verilerini birleştirir ve çalıştığı bölgenin atık haritasını çıkartır. Üzerindeki radar ve lidar sensörler vasıtası ile etrafındaki nesnelerin konumunu tespit edebilir ve gerekli rotayı otonom olarak oluşturur. Otonom deniz temizleme aracı Doris 22 Ağustos'tan itibaren 10 gün boyunca Kadıköy sahillerinde olacak, daha sonra başka denizlerde çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL