Kadıköy'de İş Kazası: 1 Yaralı
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Kadıköy'de bir inşaatta çalışan işçi, üzerine demir parçası düşmesi sonucu yaralandı.
Kadıköy'de bir inşaatta çalışan işçi, üzerine demir parçası düşmesi sonucu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:14 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Mahallesi Lalezar Sokakta'ki bir inşaatın temelinde çalışan Doğan Güner'in üzerine demir parçası düştü.
Bulunduğu yerde sıkışan Güner'in kurtarılması için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Güner, sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güner, hastaneye sevk edildi.
Doğan Güner'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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