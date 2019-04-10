Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de İş Kazası: 1 Yaralı

Kadıköy'de İş Kazası: 1 Yaralı

48 dakika önce

Kadıköy'de bir inşaatta çalışan işçi, üzerine demir parçası düşmesi sonucu yaralandı.

Kadıköy'de İş Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kadıköy'de bir inşaatta çalışan işçi, üzerine demir parçası düşmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Mahallesi Lalezar Sokakta'ki bir inşaatın temelinde çalışan Doğan Güner'in üzerine demir parçası düştü.

Bulunduğu yerde sıkışan Güner'in kurtarılması için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Güner, sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güner, hastaneye sevk edildi.

Doğan Güner'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:14 Kaynak: AA
İtfaiye, Fenerbahçe, İşçi, Kadıköy, Güncel
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