Kadıköy'de İş Makinesi Doğal Gaz Borusunu Deldi
1 saat önce
Kadıköy'de iş makinesiyle çalışma yapılırken delinen doğal gaz borusunun onarımı için çalışma başlatıldı.
Kadıköy
'de iş makinesiyle çalışma yapılırken delinen doğal gaz borusunun onarımı için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Bağdat
Caddesi'nde özel bir şirkete ait iş makinesiyle Dörtdivan
Işıklar mevkisinde çalışma yapılırken doğal gaz borusu delindi. Borudan kısa sürede sızan gaz çevreye yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İGDAŞ görevlileri ise gaz akışını kesti ve borunun onarımına başlandı.
Gaz akışının kesilmesinin ardından bir saat trafiğe kapalı kalan caddede trafik normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:45 Kaynak: AA
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