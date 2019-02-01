Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de İş Makinesi Doğal Gaz Borusunu Deldi

Kadıköy'de İş Makinesi Doğal Gaz Borusunu Deldi

32 dakika önce

Kadıköy'de yol yapım çalışmaları sırasında bir iş makinesi, doğal gaz borusunu deldi.

Kadıköy'de yol yapım çalışmaları sırasında bir iş makinesi, doğal gaz borusunu deldi.

Alınan bilgiye göre, Hızırbey Caddesi'nde yol yapım çalışmaları esnasında iş makinesi, doğal gaz borusuna hasar verdi.

Boru hattının delinmesi nedeniyle bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekipleri de burada onarım çalışması başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:37 Kaynak: AA

Kadıköy, Güncel
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