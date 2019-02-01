Kadıköy'de İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı
1 saat önce
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHAKadıköy'de yol çalışması sırasında bir iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul
DHA Kadıköy
'de yol çalışması sırasında bir iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.
Olay Hızırbey Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yol çalışması sırasında iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Doğalgazın borudan çıkışı sırasında yükselen ses çevrede paniğe neden oldu. Çevrede güvenlik önlemi alınırken olay yerine İGDAŞ ekibi sevkedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:24 Kaynak: DHA
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