Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (2)

Kadıköy'de İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (2)

45 dakika önce

Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - KADIKÖY'de yol çalışması sırasında bir iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.

Kadıköy'de İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (2), System.String[]
Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - KADIKÖY'de yol çalışması sırasında bir iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.

Olay Hızırbey Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yol çalışması sırasında iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Doğalgazın borudan çıkışı sırasında yükselen ses çevrede paniğe neden oldu. Çevrede güvenlik önlemi alınırken olay yerine İGDAŞ ekibi sevkedildi. Olay yerine gelen İGDAŞ ekibi gazı kesti. Gaz çıkışı dururken ekipler onarım çalışması başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:09 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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