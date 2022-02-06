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Kadıköy'de iş yeri sahibinin içine düştüğü çukur kapatıldı - Son Dakika

Kadıköy'de iş yeri sahibinin içine düştüğü çukur kapatıldı

06.02.2022 11:51
Kadıköy'de iş yeri sahibinin içine düştüğü çukur kapatıldı

KADIKÖY'de 3 katlı binanın önünde yaşanan çökme sonucu binanın alt katında bulunan iş yeri sahibi kullanılmayan foseptik çukuruna düşmüştü.

KADIKÖY'de 3 katlı binanın önünde yaşanan çökme sonucu binanın alt katında bulunan iş yeri sahibi kullanılmayan foseptik çukuruna düşmüştü. 5 metre derinliğindeki çukur dün belediye ekipleri tarafından dolduruldu, üzeri asfaltla kapatıldı.

Kadıköy'de iki gün önce Suadiye Mahallesi, Çolak İsmail Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın önünde çökme meydana geldi. Çökme sırasında binanın alt katında bulunan iş yeri sahibi Ömer Kaçağan oluşan çukura düştü. Foseptik çukuru, dün öğle saatlerinde Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından 6 saatlik çalışma sonucu dolduruldu ve üzeri asfaltla kapatıldı.

Görgü tanığı Ahmet Can, "Yaşadığımız talihsiz olaydan dolayı arkadaşımız bu çukura düştü. Dün belediyemiz gelip kapattı. Uzun bir süre çalıştılar. 6 saate yakın sürdü çalışma. Şu anda her şey yolunda problem kalmadı. Burası foseptik çukuru. Daha önce tam kapanma olmadığından çökme yaptı. Arkadaşımız da dükkanın önünde telefonla konuşurken çukura düştü. Zaten biz hemen yetiştik, karşıdayız. Geldik arkadaşımızı kurtarmak için. İtfaiye ambulans geldi. Yaklaşık 20-25 dakika arkadaşımız 5 metrelik çukurda kaldı. Sonra çıkardık, belediye geldi kapatmaları yaptılar." dedi.


Kadıköy'de iş yeri sahibinin içine düştüğü çukur kapatıldı
Kadıköy'de iş yeri sahibinin içine düştüğü çukur kapatıldı
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Suadiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de iş yeri sahibinin içine düştüğü çukur kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de iş yeri sahibinin içine düştüğü çukur kapatıldı - Son Dakika
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