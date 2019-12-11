Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de iş yeri yangını
Son Dakika Güncel Kadıköy'de iş yeri yangını - Son Dakika

Kadıköy'de iş yeri yangını

6 saat önce

Kadıköy'de bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kadıköy'de iş yeri yangını, System.String[]

Kadıköy'de bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Caferağa Mahallesi Güneşli Bahçe Sokak'taki 5 katlı bir binanın 4'üncü katında bulunan ve muhasebe bürosu olarak kullanılan dairede yangın çıktı.

Elektrik sobasından çıktığı belirlenen yangını ilk olarak kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan iş yeri sahibi, alevlerin büyümesi üzerine diğer dairelerdeki komşularına da haber vererek binayı tahliye etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Merdiven yardımıyla alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

Elinden hafif şekilde yaralanan iş yeri sahibi, olay yerindeki ambulansta tedavi edildi.

Olayda başka yaralanan olmazken, yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocaeli'de bir işçi, çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti
Aynı gün iki kez yanan evden aile dramı çıktı Yer: İstanbul! Eşinin park etmesini beğenmedi, lüks cipi devirdi Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 12:42:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de iş yeri yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]