Kadıköy'de iş yeri yangını - İSTANBUL
1 saat önce
Kadıköy'de bir kafede çıkan yangın hasara neden oldu.
Kadıköy
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:34 Kaynak: AA
'de bir kafede çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Osmanağa Mahallesi
Karadut Sokağı'ndaki 3 katlı kafenin üst katlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, müdahale ettiği yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle üç katlı kafe kullanılamaz hale geldi. Polis
ve itfaiye ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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