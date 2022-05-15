Kadıköy'de İSKİ borusunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de İSKİ borusunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı

15.05.2022 12:09

Kadıköy'de, çalışma yapan belediye ekiplerinin zarar verdiği İSKİ'ye bağlı ana hattaki borunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı.

Kadıköy'de, çalışma yapan belediye ekiplerinin zarar verdiği İSKİ'ye bağlı ana hattaki borunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı.

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi kavşağında iş makinesiyle asfalt çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı yol bakım ve onarım ekipleri, İSKİ'ye bağlı ana hat su borusuna zarar verdi.

Kırılan borudaki su, basıncın etkisiyle tazyikle fışkırarak yola aktı.

Hattaki suyu kesen ekipler, boruyu tamir etmeye çalışıyor.

Kadıköy'de İSKİ borusunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı
Kadıköy'de İSKİ borusunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı
Kadıköy'de İSKİ borusunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı
Kadıköy'de İSKİ borusunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı

YORUMLAR
500
Hal çalışanının tazyikli su akan hortumla imtihanı kamerada Hal çalışanının tazyikli su akan hortumla imtihanı kamerada Kartal'da İSKİ'ye ait su borusu patladı Kartal'da İSKİ'ye ait su borusu patladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de İSKİ borusunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı - Son Dakika


Son Dakika
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
14:04 Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları: Vatandaşlar aradı
14:02 Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı
13:51 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı
13:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO üyeliği için resmi başvuru yapacağız
12:59 Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi
12:57 Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı
12:51 Demet Akalın-Aleyna Tilki kavgasına, Mustafa Topaloğlu da müdahil oldu: Akalın "uzay starı" demişti! Topaloğlu: Saygısız, şuursuz
12:41 Denizin dibinden çıkanlar profesörü bile şaşırttı! Mayodan tutun kitaba kadar her şey var
12:34 "Suriyelilerin bize faydası yok" diyen İlber Ortaylı: Türk vatandaşlığı parayla satılmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 14:30:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de İSKİ borusunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement