Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi - Son Dakika
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Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi

02.04.2022 16:41

Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi Kadıköy'de bulunan bir sokakta İSKİ'ye ait su borusu patladı.

Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi

İSTANBUL - Kadıköy'de bulunan bir sokakta İSKİ'ye ait su borusu patladı. Borunun patlaması sebebiyle fışkıran tazyikli su metrelerce yükseğe çıkarken, o anlar ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Olay öğle saatlerinde Kadıköy Feneryolu Mahallesi Boztepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan su borusunda patlama meydana geldi. Patlayan boru sebebiyle yerden fışkırmakta olan tazyikli su metrelerce yükseğe çıktı. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile tazyikli su kesilerek kontrol altına alındı.

Olayı gören vatandaş Hasan Karaman, "Burada bir su kaçağımız vardı. İSKİ'yi aradık. Akabinde ekip yönlendirdiler. Suya daha fazla patlatma yapıldı. Ondan dolayı su hafriyatı da fazla oldu. Çalışma yapmaları için burayı kapatmaları gerekiyordu. Çalışma yaparken zaten kaçak varmış daha da koptu. Suyun yüksekliği 10 metre civarı vardı" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi
Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi
Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi
Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi
Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi - Son Dakika
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