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Kadıköy'de İsrail saldırılarını protesto eden gruplar arasında kavga çıktı - Son Dakika

Kadıköy'de İsrail saldırılarını protesto eden gruplar arasında kavga çıktı

Kadıköy'de bir alışveriş merkezinde bulunan kahve zinciri şubesinde İsrail saldırılarını protesto eden bir grup, şubeden kahve aldıkları gerekçesiyle başka bir grupla tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve yumruklar havada uçuştu. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadıköy\'de İsrail saldırılarını protesto eden gruplar arasında kavga çıktı
22.11.2023 - 13:29,  Güncelleme: 13:31
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Kadıköy'de bir alış veriş merkezinde bulunan kahve zinciri şubesinde İsrail saldırılarını protesto eden grup, şubeden kahve aldıkları gerekçesiyle bir başka grupla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada yumruklar havada uçtu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay Kadıköy'de bir alış veriş merkezinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gerekçesiyle, bir kahve zincirinin şubesi önünde toplandı. İsrail saldırılarını protesto eden grup, kahve aldıkları gerekçesiyle mekanda bulunan bir grupla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iki grup birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti. Kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kadıköy, İsrail, kavga, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de İsrail saldırılarını protesto eden gruplar arasında kavga çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de İsrail saldırılarını protesto eden gruplar arasında kavga çıktı - Son Dakika
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