KADIKÖY'DE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHİNE PROTESTO - Son Dakika

İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesini protesto etmek için çok sayıda kadın, Kadıköy İskele Meydanı'nda eylem yaptı.

İstanbul Sözleşmesi 'nin iptal edilmesi Kadıköy 'de protesto edildi.

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