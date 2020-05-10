Kadıköy'de itfaiye merdiveninin kırılması sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri için Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda cenaze töreni düzenleniyor.
Kadıköy'de itfaiye merdiveninin kırılması sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri için Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda cenaze töreni düzenleniyor. Törenin ardından itfaiye erinin naaşı memleketi Erzurum'a gönderilecek. - İSTANBUL
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10.05.2020 11:01:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'de itfaiye eri için tören düzenleniyor - Son Dakika