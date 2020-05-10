Kadıköy'de itfaiye eri için tören düzenleniyor - Son Dakika

Kadıköy 'de itfaiye merdiveninin kırılması sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri için Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda cenaze töreni düzenleniyor. Törenin ardından itfaiye erinin naaşı memleketi Erzurum 'a gönderilecek. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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