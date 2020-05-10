Kadıköy'de itfaiye merdiveninin devrilmesi - Son Dakika

Kadıköy'de tatbikat sırasında itfaiye aracındaki merdivenin devrilmesi sonucu 2 itfaiye eri hayatını kaybetti.

Kadıköy İtfaiye İstasyonu bahçesinde tatbikat yapıldığı esnada, itfaiye aracının 63 metrelik sepetli merdiveni kırıldı.

Kırılan merdivenin sepetindeki iki itfaiye eri, istasyonun karşısındaki binanın çatısına düşerek ağır yaralandı. Kırılan merdiven ise binaya çarptıktan sonra sokakta park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Kazada yaralanan iki itfaiyeci, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye erlerinden Emircan Çolak, hastanede hayatını kaybederken yaralı Mehmet Ali İnal yoğun bakımda tedavi altına alındı. Mehmet Ali İnal da burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.