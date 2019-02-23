Kadıköy'de İyi Parti'ye Hırsızlık Şoku
1 saat önce
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hayrettin Nuhoğlu'nun Kadıköy'deki çalışma ofisinde hırsızlık olayı yaşandı.
İYİ Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Hayrettin Nuhoğlu
'nun Kadıköy
'deki çalışma ofisinde hırsızlık olayı yaşandı. Ofise giren iki şahsın, dolapları karıştırdığı ve evrakları alıp götürdüğü tespit edildi.
Kadıköy Turaboğlu sokak Sümko Sitesi'nde bulunan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Muhasibi Hayrettin Nuhoğlu'nun çalışma ofisinde hırsızlık olayı yaşandı. Çalışma ofisine giren iki şahsın, ofisteki dosyaları raflardan ve dolaplardan çıkarıp indirdiği tespit edildi. Olayla ilgili konuşan Hayrettin Nuhoğlu; "Gece 04.00 civarından girdiğini ifade etti incelme yapan polis arkadaşlar. İki kişi girmiş. Adi hırsızlık olduğu kanaatinde değiliz çünkü sadece masa gözleri ile dolaplar karıştırılmış, evraklar götürülmüş, bir şeyler aranmış ya da bir şeyler konulmuş henüz bilmiyoruz, bana göre siyasi bir hırsızlığa benziyor" dedi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlığın yaşandığı ofisi inceledi. Polisin olayla ilgili alışmaları sürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:30 Kaynak: İHA
İstanbul'da 11 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü, 4 Yaralı
Kadıköy'de Bir Garip Olay
Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı
Mersin'de İşçi Minibüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 15 Yaralı