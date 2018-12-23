Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de İzinsiz Gösteri: 10 Gözaltı

Kadıköy'de İzinsiz Gösteri: 10 Gözaltı

3 saat önce

Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı.

Kadıköy'de İzinsiz Gösteri: 10 Gözaltı, System.String[]
Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı.

Khalkedon Meydanı'nda toplanan ve ellerinde taşıdıkları "Liseliler değil, işkenceciler yargılansın! 25 Aralık'ta saat 09.00'da Kartal Anadolu Adliyesi C kapısı önü. Liseli Gençlik Örgütleri" yazılı pankart bulunan grup, izinsiz eylem yapmak istedi.

Katılımcıların bazılarının ellerinde daha önce karne karşıtı izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle kendilerine gözaltı işlemi uygulayan polislerin fotoğraflarını taşıdığı görüldü.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı meydanda, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahalede bulunuldu.

Polis ekipleri 4'ü kadın 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:21 Kaynak: AA

Aralık, Polis, Kadıköy, Güncel
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