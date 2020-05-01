Kadıköy'de izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale edildi - Son Dakika

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Kadıköy İskele Meydanı'nda izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı.

İskele Meydanı'nda bir araya gelerek slogan atan bir grup, izinsiz yürümek istedi. Bölgede önlem alan polis ekipleri, yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirterek gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Uyarılara rağmen slogan atmaya devam eden ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, 11 kişi gözaltına alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenilen şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.