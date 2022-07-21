Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapan 106 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapan 106 kişi gözaltına alındı

21.07.2022 23:01
Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapan 106 kişi gözaltına alındı

Kadıköy'de sloganlar eşliğinde yürüyüş yapmak için toplanan şahıslara polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kadıköy'de sloganlar eşliğinde yürüyüş yapmak için toplanan şahıslara polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen yürüyüş yapmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Ekipler, 106 kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar doğrultusunda dün akşam saatlerinde Kadıköy'de Halitağa Caddesi ve etrafındaki sokaklarda toplanan kimi şahıslar tarafından sloganlar eşliğinde yürüyüş yapılmak istendi. Toplanan şahıslara polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen yürüyüş yapmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Polis tarafından 106 kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapan 106 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapan 106 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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