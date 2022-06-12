HDP'nin çağrısıyla ' Gemlik Yürüyüşü'ne katılacak olanlar, otobüslerle Bursa 'nın Gemlik ilçesine gitmek üzere saat 13.00'de Kadıköy Bahariye Caddesi'nde toplandı. Uyarılara rağmen yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. 70 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 70 gözaltı - Son Dakika

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