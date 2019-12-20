KADIKÖY'DE KAÇAN MOTOSİKLETLİ GAZA BASTI; POLİSİ 10 METRE SÜRÜKLEDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE KAÇAN MOTOSİKLETLİ GAZA BASTI; POLİSİ 10 METRE SÜRÜKLEDİ - Son Dakika

KADIKÖY'DE KAÇAN MOTOSİKLETLİ GAZA BASTI; POLİSİ 10 METRE SÜRÜKLEDİ

6 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Kadıköy'de denetim yapan trafik ekipleri şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi.

KADIKÖY'DE KAÇAN MOTOSİKLETLİ GAZA BASTI; POLİSİ 10 METRE SÜRÜKLEDİ, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA Kadıköy'de denetim yapan trafik ekipleri şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi. Motosiklet sürücüsü bir anda gaza basınca onu durdurmak isteyen polis memuru yaklaşık 10 metre motosiklette asılı kalarak sürüklendi.

Olay sabah saatlerinde Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre trafik polisleri cadde üzerinde motosikletlere yönelik denetim yapıyordu. Ekipler şüpheli gördükleri bir motosikletliyi durdurmak istedi.16 LSK 47 plakalı motosiklet sürücüsü Yunus Emre S. tam bu sırada gaza basarak kaçmak istedi.

"ELİM TAKILI KALDI GAZDA"

Bu sırada Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı bir trafik polisi kaçan şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Kaçan motosiklete tutunan polis memuru yaklaşık 10 metre asılı kaldı. Şüpheliyi durdurmayı başaran polis memuru düşerek elinden ve ayağından hafif şekilde yaralandı. Kaçan şüpheli kelepçelenerek etkisiz hale getirilirken olay yerine asayiş ekipleri çağrıldı. Polis otosuna bindirilen şüpheli, "Elim takılı kaldı gazda" diye kendini savundu.

POLİSİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Görgü tanığı Recep Akça, "Polisten kaçıyordu. Polis çevirdi motosikletliyi. Önce bir durdurdu sonra gaza bastı kaçmaya çalıştı. Uzun boylu polisi 5 metreden fazla sürükledi. Arkadan hızlı bir araba gelseydi ikisine de çarpardı" diye konuştu. Motosiklet ehliyeti olmayan şüpheliye polisin dur ihtarına uymamaktan işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kelepçelenen şüpheli

-Trafik ekiplerinden görüntü

-Elinden yaralanan trafik polisi

-Şüphelinin "elim gazda takılı kaldı"  demesi

-Görgü tanığı ile röp

-Şüphelinin motosikleti

-Polis otosuna bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler


Kadıköy, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadıköy'de denetimden kaçan motosikletli gaza bastı, polisi 10 metre sürükledi
İstanbul'da gizli kamera operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Gizli kamera satıcılarına operasyon Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var

Son Dakika Haberleri
20:40 Kocaeli adalet komisyon başkanı'nı kandırmaya çalışırken tutuklandı - Son Dakika
20:40 Batman'da, husumetli iki aile arasında taşlı- bıçaklı kavga: 19 yaralı - Son Dakika
20:40 Kocaeli'de hakimin dikkati sahte unvan kullanan şüpheliyi yakalattı - Son Dakika
20:38 Silivri'de kafe ve restoranlarda tütün ürünleri denetimi yapıldı - Son Dakika
20:36 Çanakkale'yi dalış turizmi merkezi yapacak projenin protokolü imzalandı - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika
19:50 ABD Savunma Bakanı Esper'den İncirlik açıklaması: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 20:42:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KADIKÖY'DE KAÇAN MOTOSİKLETLİ GAZA BASTI; POLİSİ 10 METRE SÜRÜKLEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]