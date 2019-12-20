KADIKÖY'DE KAÇAN MOTOSİKLETLİ GAZA BASTI; POLİSİ 10 METRE SÜRÜKLEDİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA Kadıköy'de denetim yapan trafik ekipleri şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi. Motosiklet sürücüsü bir anda gaza basınca onu durdurmak isteyen polis memuru yaklaşık 10 metre motosiklette asılı kalarak sürüklendi.

Olay sabah saatlerinde Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre trafik polisleri cadde üzerinde motosikletlere yönelik denetim yapıyordu. Ekipler şüpheli gördükleri bir motosikletliyi durdurmak istedi.16 LSK 47 plakalı motosiklet sürücüsü Yunus Emre S. tam bu sırada gaza basarak kaçmak istedi.

"ELİM TAKILI KALDI GAZDA"

Bu sırada Trafik Şube Müdürlüğü 'ne bağlı bir trafik polisi kaçan şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Kaçan motosiklete tutunan polis memuru yaklaşık 10 metre asılı kaldı. Şüpheliyi durdurmayı başaran polis memuru düşerek elinden ve ayağından hafif şekilde yaralandı. Kaçan şüpheli kelepçelenerek etkisiz hale getirilirken olay yerine asayiş ekipleri çağrıldı. Polis otosuna bindirilen şüpheli, "Elim takılı kaldı gazda" diye kendini savundu.

POLİSİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Görgü tanığı Recep Akça , "Polisten kaçıyordu. Polis çevirdi motosikletliyi. Önce bir durdurdu sonra gaza bastı kaçmaya çalıştı. Uzun boylu polisi 5 metreden fazla sürükledi. Arkadan hızlı bir araba gelseydi ikisine de çarpardı" diye konuştu. Motosiklet ehliyeti olmayan şüpheliye polisin dur ihtarına uymamaktan işlem yapıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kelepçelenen şüpheli

-Trafik ekiplerinden görüntü

-Elinden yaralanan trafik polisi

-Şüphelinin "elim gazda takılı kaldı" demesi

-Görgü tanığı ile röp

-Şüphelinin motosikleti

-Polis otosuna bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler