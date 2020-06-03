Kadıköy'de kadın cinayeti, Özbek eşini boğarak öldürdü - Son Dakika

Kadıköy'de kadın cinayeti, Özbek eşini boğarak öldürdü
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK -Murat KORKMAZ/ KADIKÖY'de Özbekistan uyruklu Nasiba Mamatklova yine Özbekistan uyruklu olan eşi tarafından boğularak öldürüldü.
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK -Murat KORKMAZ/ KADIKÖY'de Özbekistan uyruklu Nasiba Mamatklova yine Özbekistan uyruklu olan eşi tarafından boğularak öldürüldü. Eşini öldüren kişi polis gelene kadar cesedin başında bekledi.
Olay, Kadıköy Erenköy Mahallesi, Toktaş Sokaktaki 6 katlı binanın beşinci katında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre aralarında tartışma çıkan Özbekistan uyruklu çift arasında tartışma çıktı. T. Mamatklova eşi Nasiba Mamatklova'yı boğarak öldürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli polis ekipleri gelene kadar eşinin cesedinin başında bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nasiba Mamatklova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan T. Mamatklova Kadıköy ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine götürüldü. Orada bulunan bir kişi, "Burada Türkmenler yaşıyordu 5 kişi pandemi sürecinden önce. Ama şu an 3 kişilermiş. 2 erkek bir kadın yaşıyorlardı. Kadın evde ölü bulunmuş. Herhalde yanındaki adam da diğer adamı şikayet etmiş. Bir kişiyi gözaltına aldılar. Diğer adamı da karakola götürdüler. Ceset hala içeride." dedi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Nasiba Mamatklova'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 09:35 Kaynak: DHA
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