Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de kadın hırsızlar, kasayı bavulla taşıdı
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Kadıköy'de kadın hırsızlar, kasayı bavulla taşıdı

21 dakika önce

İSTANBUL Kadıköy'de Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman'ın evine giren 3 kadın hırsız, içerisinde yaklaşık 50 bin TL ile döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayı bavula yerleştirip çaldı.

Kadıköy'de kadın hırsızlar, kasayı bavulla taşıdı, System.String[]

İSTANBUL Kadıköy'de Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman'ın evine giren 3 kadın hırsız, içerisinde yaklaşık 50 bin TL ile döviz ve ziynet eşyalarının bulunduğu çelik kasayı bavula yerleştirip çaldı. Şüpheliler güvenlik kamerasına yansırken, Dr. Zorman'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2016 yılındaki kalp kapakçığı ameliyatına da girdiği belirtildi.

Olay, iki hafta önce Kadıköy ilçesi Caddebostan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 kadın, hırsızlık amacıyla Kalp Cerrahı Dr. Yılmaz Zorman'ın yangın merdiveninden evine girdi. Şüpheliler, yatak odasında bulunan çelik kasayı bavula koyup, dışarı çıkardı. Kadınların bavulla birlikte binadan çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Dr. Zorman eve geldiğinde, kasanın çalındığını fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:54 Kaynak: DHA
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