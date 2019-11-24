Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 'Kadın Şiddeti'ne hayır eylemi
Son Dakika Yerel Kadıköy'de 'Kadın Şiddeti'ne hayır eylemi - Son Dakika

Kadıköy'de 'Kadın Şiddeti'ne hayır eylemi

6 saat önce

Kadıköy'de 'Kadın Şiddeti'ne hayır eylemiİSTANBUL - Kadın Meclisleri kadına şiddet ve kadın cinayetlerine karşı Kadıköy'de yaptığı eyleme yüzlerce kadın katıldı.

Kadıköy'de 'Kadın Şiddeti'ne hayır eylemi

İSTANBUL - Kadın Meclisleri kadına şiddet ve kadın cinayetlerine karşı Kadıköy'de yaptığı eyleme yüzlerce kadın katıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde, Kadın meclisi ve kadına yönelik şiddete 'hayır' demek için bir araya gelen kadınlar; " Kadın cinayetlerini durduracağız, asla yalnız yürümeyeceksin, asla susmayacağız sloganları attılar. Ellerinde cinayete kurban giden kadınların fotoğrafları yer aldı. Çevik kuvvet ekipleri herhangi bir olaya hazır bekledi.

Basın açıklaması yapan Kadın meclisleri üyesi Dilber Sünnetçioğlu, "Erkeğin reddettiği, boşanmak istediği için öldürülüyor. Büyük acılar büyük mücadeleler gerektirir, bizde büyük mücadeledeyiz ta ki tek bir kadın kardeşimiz öldürülmeyene kadar mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.

Kadıköy'de 'Kadın Şiddeti'ne hayır eylemi

Kadıköy, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'de turuncuya boyanacak
Plates hocası kadın, tartıştığı kocası tarafından silahla vuruldu Otomobil alacaklar dikkat! Firmalardan art arda fırsatlar Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 01:13:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de 'Kadın Şiddeti'ne hayır eylemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]