Kadıköy'de kadına kurşuna 18 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Kadıköy'de kadına kurşuna 18 yıla kadar hapis istemi

05.04.2022 10:51
Kadıköy'de kadına kurşuna 18 yıla kadar hapis istemi

KADIKÖY'de kız arkadaşı Demet S.'yi (38) tabancayla ateş ederek, ağır yaraladığı iddia edilen Tolga Ergen (44) hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

KADIKÖY'de kız arkadaşı Demet S.'yi (38) tabancayla ateş ederek, ağır yaraladığı iddia edilen Tolga Ergen (44) hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede Ergen'in 20 santimetre mesafeden Demet S.'nin kafasına ateş ettiği, kadının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtilerek eylemin kasten öldürmeye teşebbüs suçuna sebebiyet verdiği anlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Tolga Ergen'in, Demet S.'nin erkek arkadaşı olduğu belirtildi. Tarafların kıskançlık yüzünden aralarının, suç tarihinden önceki 10 günlük süreçte kötü olduğu anlatılan iddianamede, Tolga Ergen'in 10 Aralık 2021'de müştekiyi arayıp görüşmek istediği anlatıldı.

YEMEK YEDİKLERİ SIRADA ATEŞ ETTİ

Ergen ile Demet S.'nin 12 Aralık 2021'de Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir ocakbaşında buluştuğu ve birlikte alkol aldıkları kaydedildi. Ergen'in yemek yedikleri sırada sandalyede bulunan ceketinin cebinden tabancasını çıkartıp, masanın altından mermiyi namlusuna verdiği ve tabancayı Demet S.'ye doğrultarak bir el ateş ettiği belirtildi.

YÜRÜYEREK OLAY YERİNDEN AYRILDITolga Ergen'in tabancayı ceketinin cebine koyup yürüyerek ocakbaşından çıktığı anlatılan iddianamede, merminin Demet S.'nin alnının ön yüzüne isabet ettiği ve hastaneye kaldırılan Demet S.'nin basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı ifade edildi. Ayrıca şüphelinin olayda kullandığı tabancanın ruhsatsız olduğuna dair kriminal inceleme raporu olduğu da iddianamede hatırlatıldı.

20 SANTİMETRE MESAFEDEN ATEŞ ETTİİddianamenin değerlendirme kısmında ise şüpheli Tolga Ergen'in 20 santimetre mesafeden müşteki Demet S.'ye ateş ettiği vurgulanarak, eyleminin kasten öldürme suçuna sebebiyet verdiği belirtildi.

2 SUÇTAN 18 YILA KADAR HAPİS TALEBİİddianamede şüpheli Tolga Ergen'in 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 Sayılı Kanuna muhalefet' suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianame kabul edilirse tutuklu bulunan şüpheli Ergen, ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.


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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de kadına kurşuna 18 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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