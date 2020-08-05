KADIKÖY'DE KADINA ŞİDDETE KARŞI YÜZLERCE KADIN BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

Kadıköy- Beşiktaş Vapur iskelesi önünde bir araya gelen yüzlerce kadın, kadın cinayetlerine karşı eylem yaptı.

İstanbul Sözleşmesini Uygula yazılı maskelerini takan yüzlerce kadın saat 19.00'da Kadıköy-Beşiktaş vapur iskelesinde, ellerinde cinayete kurban giden kadınların isimlerinin bulunduğu pankartlar ile bir araya gelerek, kadına şiddete karşı eylem yaptı. Açık kürsü yapılan eylemde söz hakkı almak isteyen bazı kadınlar da konuşma gerçekleştirdi. Basın açıklaması yapan grup İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasına yönelik talepleri karşılanana dek, sokaklarda ve meydanlarda mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayarak eylemlerini sonlandırdı. Polisin ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

ÖLMEMEK İÇİN BURADAYIZ

Eyleme katılan kadınlardan biri olan Dilşah Güner, 'Çok öfkeliyiz artık. Ölmemek için buraya geliyoruz. Burada bir sürü kadın toplanıyor ve artık bizi öldürmeyin diye yalvarıyoruz dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ BİZİM GELECEĞİMİZ

Şadiye Şeyda Ataç ise, Hayatta kalmak için buradayız. İstanbul sözleşmesi bizim geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği. Bunun sonuna kadar arkasındayız. Bu sözleşmenin geri çekilmesine asla izin veremeyeceğiz. Bunun için buradayız. Bu sözleşme uygulanmaya başlayıncaya kadar alanları terk etmeyeceğiz şeklinde konuştu.