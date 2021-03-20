KADIKÖY'DE KADINLARDAN EYLEM - Son Dakika

KADIKÖY'DE KADINLARDAN EYLEM
20.03.2021 18:16
KADIKÖY'de kadınlar, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının ardından eylem yaptı.
KADIKÖY'de kadınlar, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının ardından eylem yaptı.
Kadıköy'de toplanan bir grup kadın, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının ardından eylem yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen eylemde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına açıklama yapan Fidan Ataselim, "2011 yılında İstanbul Sözleşmesi'ni herkes savunarak imzaladı. Türkiye bu sözleşmeyi ilk imzalayan oldu, şimdi 'İmzayı geri çekiyoruz' hamlesi bütün toplumdaki kadınlar nezdinde yok hükmündedir. İstanbul sözleşmesini her tartışmaya açtıklarında kadınlar daha çok öldürülüyor." dedi.
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