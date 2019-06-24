Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de kafede yangın
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Kadıköy'de kafede yangın

1 saat önce

KADIKÖY"de bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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KADIKÖY"de bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 
Söğütlüçeşme Caddesi Karadut Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir kafenin çatı katında saat 13.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken kafede hasar meydana geldi. 
Yangını gören bir kişi şunları söyledi:
"Bir anda yanmaya başladı. Bir dakika sonra zaten itfaiye arandı. Sonra dumanlar bayağı bir arttı. Yangın yarım saat sonra söndürüldü. Yaralı ve can kaybı yok." 


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:38 Kaynak: DHA
İtfaiye, Güncel
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