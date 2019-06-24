KADIKÖY'DE KAFEDE YANGIN
1 saat önce
Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ İstanbul DHAKadıköy'de bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:45 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ İstanbul
DHA Kadıköy
'de bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Söğütlüçeşme Caddesi Karadut Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir kafenin çatı katında saat 13.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken kafede hasar meydana geldi.
Yangını gören bir kişi şunları söyledi:
'Bir anda yanmaya başladı. Bir dakika sonra zaten itfaiye arandı. Sonra dumanlar baya bir arttı. Yangın yarım saat sonra söndürüldü. 1 saat sonra herhalde kontrol altına alındı. Yaralı ve can kaybı yok."
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